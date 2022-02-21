Сеул, , 10:35 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 21 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея (сс) Republic of Korea

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По их словам, коронавирус выявлен у 477 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 12 674.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 95 362 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 2 058 184.

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