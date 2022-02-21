Москва, 21 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Рубль в начале недели 21 февраля несколько укрепляется, доллар отходит от рубежей закрытия пятницы 77,50 руб. к уровням в районе 76,60 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Это происходит, несмотря на сохраняющуюся остроту противостояния вокруг Украины и опасность полномасштабных военных действий.

Нефтяные котировки также не поддерживают российскую валюту, показывая ослабление с $92,40 к рубежам $91 за баррель Brent.

Тем не менее, инвесторы позитивно восприняли появившиеся утром 21 февраля сообщения. По предложению президента Франции Эмманюэля Макрона сегодня пройдут переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу.

И по его же инициативе президенты России и США согласились провести срочный саммит по безопасности, после встречи глав их внешнеполитических ведомств 24 февраля.

Есть надежда последнего шанса достижения дипломатических договорённостей, определённых компромиссов в острой ситуации. По крайней мере, рынки получили некую передышку на несколько дней.

Экономические важные новости в первый день недели не ожидаются. Поэтому вероятно, что при отсутствии внезапных событий, связанных с конфликтом Москвы и Киева, курс рубля сегодня останется в диапазоне, 75,70−76,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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