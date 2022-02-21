Москва, , 08:13 — REGNUM Рубль 18 февраля, как и неделей ранее, не смог удержать рост и сдал позиции по отношению к доллару и евро, но только от мировых резервных валют милосердия невозможно ожидать, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В итоге торговую неделю на Московской бирже доллар США закрыл на отметке в 77,30 руб. ростом на 1,2% (на 93 коп.), а евро — на отметке в 87,55 руб., подорожав на 0,9% (+77 коп.).

Ситуация на Донбассе пока не успокаивается, и не следует ожидать, что она успокоится в ближайшие дни, пока США и Великобритания накачивают весь мир через подконтрольные СМИ дезинформацией о якобы готовящемся «нападении» России на Украину.

Антироссийская «санкционная» риторика в США и Евросоюзе опять на повестке дня, но в несколько изменённом виде, так как оказалось, что в пакете «адских санкций» отсутствуют планы по введению эмбарго на российские нефть и газ, а также на отключение российских банков от SWIFT.

Однако рубль от падения эта информация не смогла удержать, так как не только иностранные инвесторы переоценивают риски вложений в рублёвые активы в сторону роста, но ещё и российские банки ввезли в Россию в общей сложности сумму почти в $4,97 млрд, видимо, опасаясь запрета на операции с долларом.

Похоже, что для рубля самой большой угрозой являются не экономические санкции, а ожидание санкций, чем «западные партнёры» России пользуются в полной мере.

Доллар и евро сейчас находятся на максимумах в 77,30 руб. и 87,60 руб. Если им удастся сломать это сопротивление рубля, возможно продолжение роста, соответственно до 78 руб. за доллар и 88 руб. за евро.

Сегодня, 21 февраля, на торгах Московской биржи, по данным на 07:51 по мск, курс доллара снизился на 52 копейки, до 76,77 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 87,24 рубля.

На сегодняшний день ожидаются колебания доллара к рублю в коридоре 77−78 руб., а курса евро — в 87−88 руб.

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