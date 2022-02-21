Сеул, , 10:29 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 305 человек. Об этом 21 февраля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 21 февраля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 799 973 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,3%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 520 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 300 971 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,3%.

«Бустерную» дозу получили 7253 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 30 464 700 человек.

Четвертую дозу вакцины в общей сложности получили 900 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 95 362 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 2 058 184.

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