Варшава, 21 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Власти Польши рекомендуют гражданам страны не посещать восточные территории Украины из-за роста напряженности и угрозы военного конфликта. Об этом 21 февраля передает пресс-служба МИД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

«На Донбассе не прекращаются вооруженные провокации со стороны пророссийских боевиков. В частности, мощный взрыв прогремел в воскресенье в Ленинском районе Донецка. За последние сутки, поддерживаемые Россией сепаратисты из Донбасса более 120 раз обстреляли территорию, находящуюся под украинским контролем. Ситуация усугубляется тем, что, по данным США, война может начаться и в других регионах Украины. Поэтому призываем граждан воздержаться от посещения восточных регионов Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР и ЛНР сообщают о том, что наоборот Украина ведет обстрелы территории республик. Так, ранее стало известно, что три жилых дома было повреждено в результате обстрела украинскими силовиками населённого пункта Красный Яр, находящегося на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Власти проводят эвакуацию мирного населения в Россию.