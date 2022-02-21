Ташкент, , 10:19 — REGNUM В Узбекистане за минувшие сутки выявили 160 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 февраля сообщает Газета. уз со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Это самый низкий показатель с 6 января. В субботу в стране было выявлено 204 случаев», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в Ташкенте в воскресенье выявили 77 случаев, в субботу — 72, в Ташкентской области количество случаев снизилось с 46 в субботу до 27.

Также сообщается, что в стране в субботу и воскресенье зафиксировали по два случая смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Общее количество случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных с марта 2020 года в стране, превысило 235 тысяч.