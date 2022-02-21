Санкт-Петербург, 21 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Первая группа беженцев из Донбасса в составе 400 жителей Донецкой (ДНР) и Луганской Народных республик (ЛНР) прибудет в Ленинградскую область во вторник, 22 февраля. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Поселок Вырица в Ленинградской области

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Группа из 400 человек прибудет из Ростовской области, их примет оздоровительный лагерь «Россонь» в деревне Ванакюля Кингисеппского района Ленобласти.

Планируется, что дети школьного возраста будут распределены по действующим школам, а для малышей будут организованы группы временного пребывания на территории лагеря.

«Также прибывающие в Ленобласть с Донбасса будут размещены в оздоровительном лагере «Маяк» в Гатчинском районе», — добавили в пресс-службе. Этот лагерь находится в поселке Вырица.

«Решается вопрос об организации дошкольного и школьного образования для прибывающих», — добавили в обладминистрации.

РанееИА REGNUM сообщало, что власти Ленобласть готовы в два этапа принять до 1500 беженцев из ДНР и ЛНР. Кроме того, в Ленинградской области по инициативе губернатораАлександра Дрозденко началась акция по сбору гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Желающие поучаствовать в акции «Защитим свое отечество» жители Ленобласти могут отправить беженцам из Донбасса предметы первой необходимости. Пункты сбора гуманитарной помощи организованы во всех районах Ленинградской области на базе местных отделений партии «Единая Россия».