Канберра, 21 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. 21 февраля министерство здравоохранения Австралии сообщило на своем официальном сайте, продублировав соответствующую информацию на своей официальной странице в Twtter, что более 60% населения страны ревакцинировано от COVID-19.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Так, по состоянию на 20 февраля, 61,1% населения континента сделали третью прививку от COVID-19. За последние сутки в Австралии было поставлено 34 419 бустерных прививок.

За 24 часа процедуру ревакцинации прошли 1 960 детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Всего на территории страны по состоянию на 20 февраля от COVID-19 было поставлено в общей сложности 53 297 217 миллионов прививок.