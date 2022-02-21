Канберра, 21 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. 20 февраля стало известно, что королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II заразилась коронавирусом, так как ее тест на инфекцию оказался положительным. На следующий день премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал новость в эфире радиостанции 2GB.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

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Моррисон отметил, что весть о том, что королева заразилась коронавирусом, его «расстроила».

»Я уверен, что особенно для Ее Величества и ее семьи заболеванием COVID-19 в ее 95 лет вызывает больше беспокойства, чем заболеванием в других возрастных группах», — сказал австралийский премьер-министр.

Он также добавил, что на свете «есть лишь немного более стойких людей», чем королева Елизавета II, и пожелал ей всего скорейшего выздоровления.