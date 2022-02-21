Тбилиси, , 10:14 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 18 351 исследования на SARS-CoV-2 выявили 4775 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 21 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 553 668 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 407 776 победили инфекцию, в том числе 19 242 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 15 888 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 32 человека скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5585 пациентов, в оборудованных гостиницах — 896.

Днём ранее в Грузии в ходе 32 470 исследований выявили 9400 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 18 770 человек, скончались 34 пациента с COVID-19.