Донецк, , 10:13 — REGNUM В результате обстрела украинскими силовиками поселка шахты Трудовская, находящегося на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), на остановке общественного транспорта погиб один мирный житель. Об этом 21 февраля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В результате обстрела из 120 миллиметровых минометов с позиций 54-й механизированной бригады (ВСУ — ред.) пос. шахты «Трудовская» на остановке общественного транспорта погиб мирный житель — шахтер, ехавший на шахту на утреннюю смену», — говорится в сообщении.

Также указывается, что украинской стороной было выпущено по территории ДНР в ходе этого обстрела две мины калибром 120 мм, запрещенные Минскими соглашениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб военнослужащий НМ ДНР.