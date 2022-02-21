Канберра, 21 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. До того, как разразилась пандемия коронавируса, туристы из Китая составляли почти треть всех путешественников, прибывающих в Австралию. Гости из Поднебесной также были самыми большими транжирами, поскольку они оставляли больше денег на континенте, чем граждане других стран. Однако закрытие границ оставило разговоры о десятизначных цифрах прибыли в прошлом. Об этом 21 февраля сообщил телеканал Nine News.

Pixel2013 Туризм

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В 2019 году 1,4 миллиона китайских туристов оставили в Австралии 12,2 миллиарда долларов — более четверти всех расходов на международный туризм — согласно данным, предоставленным телеканалу Nine News ведущим главным ведомством Австралии, «Форумом по туризму и транспорту».

По последним данным, огромная прибыль практически сошла на нет после того, как введенные из-за коронавируса ограничения привели к падению показателя на 99,4% до 76 миллионов долларов в 2021 году.

Теперь, согласно данным сайта Expedia, на первом месте по страновой принадлежности туристов в Австралии стоят США. За ними следует Великобритания и Канада.