Москва, 21 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила сотрудников аппарата омбудсмена в Ростовскую область для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Об этом она написала в своём аккаунте в Instagram.

Duma.gov.ru Татьяна Москалькова

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«Сегодня в Ростовской области по моему поручению работают руководитель аппарата уполномоченного и начальники управлений, которые оказывают помощь людям, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик», — написала Москалькова.

По её словам, в аппарате омбудсмена продолжает работу горячая линия на соответствующую тему.