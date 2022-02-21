Лима, 21 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Уже более 40% жителей Перу в возрасте от пяти до 11 лет сделали как минимум одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом в эфире радиостанции RPP заявил глава одного из департаментов минздрава страны Алексис Ольгин.

(сс) Galería de fotografías del Ministerio de Defensa Вакцинация в Перу

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«К пятнице первую дозу у нас получил 41% детей от пяти до 11 лет», — сказал Ольгин.

Он отметил, что руководство страны поставило задачу вакцинировать 80% детей в указанной возрастной группе.

Вакцинация несовершеннолетних лиц в Перу проводится препаратом Pfizer.