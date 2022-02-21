В Волгоградскую область прибыли первые 430 беженцев из Донбасса
Волгоград, 21 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл поздно вечером 20 февраля в Волгоградскую область, сообщает пресс-служба администрации региона.
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Всего приехали 433 человека, 166 из которых — дети до 14 лет. Пункты временного размещения подготовлены в волжских гостиницах «Ахтуба» и «Спорт-отель», санатории «Ахтуба», а также в гостинице «Старт» в Волгограде. Вместе с представителями власти к работе с беженцами привлечены более 60 волонтёров.
Как сообщало ИА REGNUM, в администрации области работает оперативный штаб, который занимается вопросами приёма жителей Донбасса, в регионе введён режим повышенной готовности.