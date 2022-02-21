Волгоград, 21 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл поздно вечером 20 февраля в Волгоградскую область, сообщает пресс-служба администрации региона.

Https://www.volgograd.ru Пункт приёма беженцев из Донбасса

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Всего приехали 433 человека, 166 из которых — дети до 14 лет. Пункты временного размещения подготовлены в волжских гостиницах «Ахтуба» и «Спорт-отель», санатории «Ахтуба», а также в гостинице «Старт» в Волгограде. Вместе с представителями власти к работе с беженцами привлечены более 60 волонтёров.

«Все беженцы обеспечены питанием, каждому будет доступна медицинская помощь, проведение ПЦР-тестирования. Люди сейчас испытывают огромный стресс, поэтому всем также будет оказана помощь психологов региональных центров соцзащиты и МЧС. Для детей школьного возраста будет организован процесс обучения — в индивидуальном порядке, учитывая мнение родителей», — пояснила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации области работает оперативный штаб, который занимается вопросами приёма жителей Донбасса, в регионе введён режим повышенной готовности.