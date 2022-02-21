Москва, 5 марта, 2015, 14:28 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы валют на пятницу, 6 марта. Курс доллара к рублю снизился по сравнению с предыдущим показателем на 2,88 копейки и составил 61,8457 рубля. Официальный курс евро к рублю потерял 80,52 копейки и составил 68,3086 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 64,7540 рубля, уменьшившись на 37,82 копейки.

Ранее на открытии торгов биржевой курс доллара вырос на 12,8 копейки к предыдущему закрытию — до 62,07 рубля. При этом евро подешевел на 34 копейки — до 68,34 рубля.

Напомним, евро обновил минимумы к доллару с 2003 года: в ходе торгов среды европейская валюта опускалась до 1,1058 доллара за евро. Торги 4 марта закрылись на отметке в 1,1081 доллара за евро.