Якутск, 21 февраля 2022, 09:22 — REGNUM Нужно действовать так, чтобы обстрел ДНР и ЛНР прекратился. Главной задачей ради блага жителей этих территорий политолог из Якутии Андрей Данилов назвал стабилизацию обстановки и недопущение эскалации конфликта, сообщает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.
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Он подчеркнул, что пока обстановка вокруг Луганской и Донецкой народных республик только нагнетается, и опасность для людей становится всё серьёзнее. Хотя, на протяжении предыдущих восьми лет обстрелы тоже проходили постоянно, напомнил политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля началась эвакуация мирных жителей республик Донбасса. В Россию приехали 53 тыс. человек.