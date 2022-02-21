Тирасполь, , 09:39 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике с 21 февраля были отменены ряд карантинных ограничений. Об этом сообщает оперативный штаб ПМР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

С этого дня разрешается возобновить работу учреждениям дополнительного образования, а также спортивным объектам. Также разрешено работать театрам и кинотеатрам.

Кроме того, могут открываться закрытые с 31 января развлекательные заведения. Это не касается ночных клубов и клубов караоке. Кафе и ресторанам разрешено возобновить работу в нормальном режиме, но там должны соблюдаться масочный режим и соблюдение дистанции.

Стоит отметить, что в Приднестровье количество выявляемых случаев заражения в сутки в сравнении с началом февраля сократилось более, чем вдвое.