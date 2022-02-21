Ташкент, 21 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Узбекистан доставлена очередная партия вакцины «Спутник Лайт». Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Janssen.com Вакцинация

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«Доставлено (в Узбекистан) 135 875 доз вакцины «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в министерстве, количество доз этой вакцины, полученных Узбекистаном, достигло 343 375. Также отмечается, что Узбекистан в целом получил 53 715 423 доз вакцин от коронавируса.

Подчеркивается, из них более 44,9 миллионов доз вакцины было использовано в процедурах вакцинации.