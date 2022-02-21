Ростов-на-Дону, 21 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. За последние сутки из Ростовской области выехали девять поездов с беженцами из Донбасса. Об этом журналистам 21 февраля сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

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«Мы отправили девять составов железнодорожных пассажирских [с беженцами из Донбасса]. в другие субъекты Российской Федерации. Таким образом, география расширяется», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что с начала эвакуации мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик в Россию прибыло почти 61 тыс. человек. Продолжается отправка беженцев из Донбасса в другие российские регионы.