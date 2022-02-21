Вена, 21 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Страны Евросоюза договорились ввести санкции против России, если она вторгнется на Украину, власти Австрии поддержат данные меры. Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Есть консенсус, который я хорошо ощущаю, и Австрия — часть этого консенсуса. Мы должны присоединиться и поддержим решительный пакет санкций против России, если дело дойдет до военных действий», — сказал он.

По его словам, антироссийские санкции могут негативно сказаться на Австрии, однако речь идет о европейской архитектуре безопасности, так как Украина находится по соседству с страной.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, США не вводят санкции против России, чтобы сохранять «сдерживающий эффект».

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