Москва, 21 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Киев может решиться на полномасштабное вторжение в Донбасс, так как западные страны игнорируют обстрелы этих территорий украинскими войсками. Об этом первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире YouTube-канала The Mother of All Talkshows.

Un.org Дмитрий Полянский

По его словам, западные коллеги «пытаются смотреть сквозь пальцы» на происходящее на востоке Украины. С самого начала они отрицают, что эти территории обстреливает Украина и предполагают, что всё, что может здесь случиться будет результатом российской провокации.

«С такой поддержкой есть весьма вероятный риск, что у кого-то на Украине появится соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории», — сказал Полянский.

По словам российского дипломата, можно было бы только приветствовать, если бы Франция — участник «нормандского формата» — смогла бы повлиять на украинскую правящую элиту и убедить её в необходимости следовать Минским соглашениям и не обстреливать Донбасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля, на следующий день руководители ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили об эвакуации населения в Россию.

