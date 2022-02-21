Воронеж, 21 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Четыре пункта временного размещения в Воронеже приняли 603 беженца из Донецкой и Луганской Народных Республик, об этом сообщил в соцсетях мэр Вадим Кстенин.

ИА REGNUM Мэрия Воронежа

«Четыре городских пункта временного размещения приняли вчера 603 человека, оказавшихся в беде, среди них 261 ребенок. Все задачи, которые ставились по размещению людей, организации питания, обеспечению мер санитарной защиты и т.д., выполнены. В ближайшее время необходимо снять оставшиеся бытовые вопросы и начинать работать индивидуально с каждой семьей, с каждым прибывшим», — написал глава администрации Воронежа.

Он отметил, что в числе основных задач — решить вопросы продолжения обучения для детей и подростков. Также в городе готовятся, в случае необходимости, принять и поддержать новых беженцев.

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Глава города отдельно поблагодарил муниципальных служащих, сотрудников муниципальных учреждений, всех, кто занимался помощью прибывшим из ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеж 20 февраля прибыли три поезда из Ростовской области, с беженцами из Донбасса, в общей сложности в регион прибыли более 2,3 тыс. человек. С 20 февраля в Воронежской области в связи с наплывом беженцев введен режим чрезвычайной ситуации.