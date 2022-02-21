Вашингтон, 21 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Администрация Соединенных Штатов подготовила санкции против России, которые предусматривают запрет американским банкам обрабатывать транзакции для крупных банков РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Отмечается, что речь идет о «предварительном» пакете мер, который будет задействован в случае «вторжения России на Украину».

По информации источников, Вашингтон вместе с указанными санкциями допускают включение ряда российских лиц и компаний в SDN-список, который исключит их из американской банковской системы и заморозит их активы в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, США не вводят санкции против России, чтобы сохранять «сдерживающий эффект».

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