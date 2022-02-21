Ижевск, 21 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 21 февраля прививку от коронавируса сделали 690 836 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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Второй компонент препарата получили 542 747 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 19 и 20 февраля, вакцинировались 164 жителя республики. Второй компонент препарата получили 420 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 423 человека, в том числе 116 955 человек прошли ревакцинацию, за последние сутки — 886 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 1320 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 97 589 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 138 301 случай заражения коронавирусом, из них 2910 — за минувшие сутки.

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