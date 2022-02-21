Ижевск, , 09:05 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 21 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 1320 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 97 589 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Вход в «красную зону» Павел Соболев © ИА REGNUM

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За все время пандемии в республике подтвердили 138 301 случай заражения коронавирусом, из них 2910 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 462 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 561 житель республики старше 65 лет.

3678 человек скончались, за минувшие сутки скончались 15 человек — шестеро мужчин в возрасте от 64 до 90 лет и девять женщин в возрасте от 66 до 83 лет. Накануне было зарегистрировано 13 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 105 человек, накануне в больницы попал 121 житель республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 33 296 человек, 1156 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 287 человек — в тяжелом состоянии, из них 68 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии 693 подростка вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник-М». По словам специалистов, темпы вакцинации среди жителей республики в возрасте от 12 до 17 лет недостаточны. При этом подростки переносят вакцинацию достаточно хорошо, серьезных осложнений и побочных эффектов не наблюдается.

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