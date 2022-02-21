Астана, 21 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 627 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии в республике выявили 1 299 083 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 254 041 человека, в том числе 2400 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 32 627 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 4423 человека.

Всего в стране зафиксировали 13 543 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки таких случаев не было.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 847 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 3533 человека. Скончались восемь пациентов с диагнозом COVID-19.