Баку, 21 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 20 февраля выявили 2685 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 11 629 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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За время пандемии в стране выявили 774 394 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 734 386 человека, в том числе 6558 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 30 773 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9235 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 24 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 3690 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 14 215 тестов. Выздоровевшими медики признали 6963 человека. Смерть наступила у 29 пациентов с диагнозом COVID-19.