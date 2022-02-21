Сеул, 21 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 95 362 случая заражения коронавирусом. Об этом 21 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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Согласно опубликованным данным, 95 218 случаев заражения локальные, ещё 144 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 2 058 184.

Известно, что показатель ниже 100 тыс. случаев заражения в сутки в Южной Корее зафиксировали впервые за последние три дня. Однако представители органов здравоохранения связывают спад показателя с сокращением объёмов тестирования в выходные дни.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 45 человек — до 7450 человек. Уровень смертности составил 0,36%.

Число тяжелобольных пациентов увеличилось до 480 человек.