Пенза, 21 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. На территории Пензенской области с 21 февраля введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Олегом Мельниченко.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

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С 21 февраля в Пензенской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим чрезвычайной ситуации, говорится в документе.

Основанием для его введения послужила необходимость решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения помощи для прибывающих граждан ДНР и ЛНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, режим чрезвычайной ситуации введён на территории Воронежской области в связи с ростом числа беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

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