Ростов-на-Дону, , 10:29 — REGNUM В Ростовской области вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня, 19 февраля.

Правительство Ростовской области Donland.ru

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Сегодня состоялось оперативное совещание руководства области с временно исполняющим обязанности главы МЧС России Александром Чуприяном. На совещании глава Ростовской области Голубев заявил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа беженцев из Донбасса.

«Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — сказал Голубев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти ДНР и ЛНР вечером 18 февраля объявили о начале эвакуации жителей республик в России из-за угрозы нападения со стороны Украины.