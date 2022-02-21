Екатеринбург, 21 февраля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. На Урале колледжи и техникумы вернулись к очному формату обучения. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Изменения в указе вступили в силу с 21 февраля. Студенты колледжей и техникумов вернулись в учебные заведения. Новая редакция документа отменила введённый ранее режим дистанционного образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 17 февраля в Свердловской области ученики с первого по восьмой классы смогли вернуться за парты. С12 февраля возобновились занятия в кружках и секциях.