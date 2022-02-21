Луганск, 21 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Три жилых дома были разрушены или повреждены в результате обстрелов украинскими боевиками территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 21 февраля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Обстрел вёлся по населённому пункту Красный Яр с применением гранатомётов СПГ-9 и стрелкового оружия. По предварительной информации, в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих было разрушено или повреждено три жилых дома. Информация о возможных пострадавших и характере повреждений уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрелов украинскими боевиками территории ЛНР погибли два мирных жителя и был разрушен один жилой дом.