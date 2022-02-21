Джакарта, 21 февраля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Собственную вакцину от коронавируса под названием «Мера пути» планирует начать использовать к августу Индонезия. Об этом 21 февраля сообщает газета The Straits Times.

Presidenri.go.id Президент Индонезии Джоко Видодо на вакцинации от коронавируса в Национальной галерее Индонезии

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Как сообщил изданию руководитель научной программы из университета Эйрланга профессор Федик Абдула Рантам, в настоящее время проходит первая фаза клинических испытаний препарата, в которой участвует 90 добровольцев. Вторая стадия стартует в марте, а в апреле начнётся третья фаза, в которой примут участие как минимум пять тысяч человек.

Если все испытания пройдут успешно, то одобрение на использование вакцины может быть получено уже в июле текущего года, а в августе можно начинать массовую вакцинацию. По словам специалиста, во время испытаний на животных вакцина показала эффективность против штамма «Дельта» на уровне 85%.

В настоящее время в Индонезии одобрены для вакцинации населения 11 препаратов, в том числе «Спутник V», Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinovac и другие.