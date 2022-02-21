Вашингтон, 21 февраля, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Согласие президента США Джозефа Байдена встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в случае, если не будет «вторжения» России на Украину, подтвердили в Белом доме. Об этом 21 февраля сказано в заявлении, распространённом пресс-секретарём Белого дома Джен Псаки.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Владимира Путина и Джо Байдена

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В документе уточняется, что американский лидер дал «принципиальное согласие» на встречу с президентом России. Встреча Байдена и Путина рассматривается как продолжение встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, которая намечена на 24 февраля.

Псаки подчеркнула готовность правительства Соединённых Штатов к дипломатии и отметила, что встречи глав внешнеполитических ведомств США и России, а также российского и американского лидеров будут возможны лишь в случае, если «не будет вторжения России на территорию Украины».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидеры США и России приняли предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по ситуации на Украине.