Луганск, 21 февраля, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате обстрелов украинскими боевиками территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 21 февраля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Населённые пункты на территории ЛНР начиная с 00:00 мск 21 февраля были обстреляны военнослужащими Украины девять раз. При обстрелах применялись миномёты калибром 120 мм, запрещённые Минскими соглашениями.

В результате обстрелов был полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе «ЛАДА» и погибли два мирных жителя ЛНР. Подробности о возможных пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при обстрелах украинскими военнослужащими территории ЛНР пострадали три мирных жителя, разрушен один жилой дом, ещё два жилых дома получили повреждения.