Вашингтон, 21 февраля, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Предупреждение американского диппредставительства в Москве о возможности терактов и нападений в общественных местах посчитал необычным экс-посол США в России Майкл Макфол. Об этом сам дипломат написал 21 февраля в своём микроблоге в Twitter.

U.S. Consulate Vladivostok Майкл Макфол

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Комментируя предупреждение американского посольства, Макфол назвал его «очень необычным». Дипломат отметил, что не может припомнить, чтобы когда-либо появлялось подобное сообщение, кроме случая, когда у резиденции в Спасо-Хаусе была демонстрация, и людям было рекомендовано избегать этого района.

Напомним, посольство Соединённых Штатов предупредило граждан США, находящихся на территории России, о возможных нападениях и терактах в общественных местах и рекомендовало избегать скоплений людей, не контактировать с незнакомыми людьми, сообщать близким о своих поездках.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, передавали ли дипломаты из посольства США информацию о возможных терактах в соответствующие российские ведомства.