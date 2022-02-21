Пекин, , 00:43 — REGNUM В ходе торжественной церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года президент Международного Олимпийского Комитета (МОК) Томас Бах передал олимпийский флаг мэрам итальянских городов Милан и Кортина-д'Ампеццо, в которых пройдет следующие зимние Олимпийские игры.

Олимпийский флаг с символом Олимпийских игр

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Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году. Стоит отметить, что в последний раз Италия принимала Олимпиаду в 2006 году. Тогда зимние Олимпийские игры проходили в Турине. Кортина-д'Ампеццо принимала Игры в 1956 году.

Победителем завершившихся XXIV зимних Олимпийских игр стала сборная Норвегии, заработавшая шестнадцать золотых, восемь серебряных и тринадцать бронзовых медалей. Команда ОКР с шестью золотыми медалями заняла девятое место в медальном зачете.