Пекин, 21 февраля, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Борис Пайкин заявил, что результаты российских спортсменов на прошедших Олимпийских играх 2022 года, проходивших в Пекине, указывают на огромный потенциал олимпийской сборной России.

Paykin.online Борис Пайкин

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«По количеству медалей, которые завоевала наша национальная сборная на зимних Олимпийских играх, установлен новый рекорд. Но командное место — девятое. О чем это говорит? Прежде всего о том, что у нас огромный спортивный потенциал. Мы больше других стран завоевали серебряных и бронзовых медалей. Значит, в нашей сборной — спортсмены мирового уровня. Кроме того, данный факт говорит о том, что создана материально-техническая база для спорта, высоких достижений», — цитирует Пайкина его пресс-служба.

Олимпийская сборная России, имея в своем активе шесть золотых, двенадцать серебряных и четырнадцать бронзовых медалей, заняла девятое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2022 года.