Оттава, 20 февраля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Канадский певец Джастин Бибер заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 20 февраля сообщил портал TMZ со ссылкой на представителя певца.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам источника, Бибер, который уже отменил предстоящее выступление в Лас-Вегасе (штат Невада), чувствует себя хорошо.

Представитель певца добавил, концерт с участием Бибера в Лас-Вегасе перенесен на лето.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля американский рэпер Kodak Black (Билл К. Капри) получил огнестрельные ранения в ногу во время вечеринки в Западном Голливуде.