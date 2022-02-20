Варшава, 20 февраля, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Прибывшие в Польшу военные США начали учения вблизи границы с Украиной, сообщил 20 февраля министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Zbitnev/Shutterstock.com США и Польша

«На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии (Войска польского) начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии (армии США)», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен поблагодарил главу МИД Польши Збигнева Рау за помощь американским гражданам, уехавшим с украинской территории.

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