Москва, 20 февраля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела после попадания утром 19 февраля украинских снарядов на территорию Тарасовского района Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 20 февраля.

Результаты обстрела ВСУ

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Ведомство установило новые факты попадания украинских снарядов по территории Ростовской области. Около 5:00 мск 19 февраля неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района. В результате было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые упали в 300 метрах от станицы Митякинская и не сдетонировали. Пострадавших нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).