Воронеж, 20 февраля, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Ещё более 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Воронежскую область транзитным поездом вечером 20 февраля.

Дмитрий Луненко На вокзале

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Всего третьим составом прибыли 537 беженцев, это дети, женщины, а также пожилые мужчины. От железнодорожной станции беженцев автобусами отправляют в пункты временного размещения в районы области, часть приняли родственники. Далее состав проследовал в Курск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 февраля в Воронеж прибыли два поезда с беженцами — в регион прибыли более 1,8 тыс. человек. В регионе в связи с наплывом беженцев из ДНР и ЛНР объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего в Воронежской области развернуто 42 пункта размещения на 4,5 тыс. человек.