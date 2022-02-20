Санкт-Петербург, 20 февраля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. В Ленинградской области по инициативе губернатора Александра Дрозденко началась акция по сбору гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР, сообщили 20 февраля в пресс-службе главы региона.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

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Желающие поучаствовать в акции «Защитим свое отечество» жители Ленобласти могут отправить беженцам из Донбасса предметы первой необходимости. Пункты сбора гуманитарной помощи организованы во всех районах Ленинградской области на базе местных отделений партии «Единая Россия».

«Мы не можем пройти мимо чужой беды, особенно когда на наших глазах обстрелы и взрывы выгнали из родных домов тысячи людей: женщин, стариков и детей. Наших соотечественников. Я благодарен каждому, кто вызвался помочь беженцам Донбасса», — заявил Александр Дрозденко.

Напомним, 19 февраля власти Ленобласти сообщили о готовности при необходимости в два этапа принять до 1500 беженцев из ДНР и ЛНР.