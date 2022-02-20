Приштина, Сербия, 20 февраля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. В Косово 20 февраля в результате исследования 2787 образцов выявили 183 носителя коронавируса. Признаны излечившимися 713 человек, за сутки скончались два пациента с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Gajmar Сербия и Косово

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 223 948 случаев заражения, 217 507 пациентов излечились, 3100 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последние десять дней снижается и составляет 4541. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 813 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 804 256 инъекций. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 96 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.