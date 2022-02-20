Тирана, , 21:17 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1610 человек выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались в стране семь пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 604. Об этом сообщило вечером 20 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Крепость Петрела, Тирана, Албания ShkelzenRexha

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 270 370 случаев заражения коронавирусом, 262 402 человека излечились, скончались 3440 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 79 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 4523, оно в Албании, как и в соседних странах, снижается весь февраль, при этом около трети выявленных активных заражений — 1330 — приходится на Тирану.

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