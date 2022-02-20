Скопье, , 21:16 — REGNUM В Северной Македонии 20 февраля в результате обследования 3974 образцов выявили 688 новых носителей коронавируса, из них 81 — повторные заражения. Также в стране зарегистрировали 887 случаев выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Куманово, Северная Македония Macedonian Boy

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По последним данным, за сутки в стране скончались семь пациентов с COVID-19. Днем ранее число летальных исходов составило 22.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 293 328 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8898, 276 835 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 7595 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.

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