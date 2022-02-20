Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. В Россию с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыло 53 тыс. человек. Данные, актуальные на 19:00 мск 20 февраля, привел врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Открытая граница

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По его словам, к отправке в другие российские регионы готовятся пассажирские поезда. В течение суток 21 февраля Ростовскую область покинут 15 железнодорожных составов с беженцами из Донбасса.

Чуприян также сообщил, что выплаты в размере 10 тыс. рублей получили уже 700 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области развёрнуто почти 14 тыс. мест для приёма мирного населения Донбасса. За выплатами обратились около 2,5 тыс. беженцев.