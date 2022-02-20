Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Зачисление детей беженцев из Донбасса, прибывших в Ростовскую область, будет проводиться в порядке общей очереди. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 20 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

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Согласно ст. 8 ФЗ от 19 февраля 1993 года № 4528-I «О беженцах», в муниципальные детские сады дошколят примут наравне с гражданами России.

«После получения гражданином статуса беженца или получения разрешения на временное проживание, а также постановки ребёнка на учёт в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад», ребёнку может быть предоставлено место в детском саду при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в порядке общей очереди», — уточнили власти.

ИА REGNUM ранее сообщало, что школьники, эвакуированные из Донбасса в Ростовскую область, продолжат учиться в донских общеобразовательных учреждениях. Власти пообещали, что мест в школах хватит всем.