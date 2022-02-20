Вашингтон, 20 февраля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Планов «вторжения» на Украину Россия не имеет. Об этом 20 февраля заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала CBS.

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

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»Нет вторжения (на Украину), — сказал дипломат. — И нет таких планов (у России)».

Антонов также добавил, что Россия не претендует на чужие территории.

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что заявления представителей западных стран о якобы «фабрикации» Россией поводов для «вторжения» на Украину являются ложью.